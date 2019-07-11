ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ВР приняла за основу закон о статусе политзаключенных Кремля

Новости » Политика    11.07.2019 - 13:36
ВР приняла за основу закон о статусе политзаключенных Кремля
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Законопроект после ряда провальных голосований поддержали 235 нардепов

Верховная рада одобрила в первом чтении за основу законопроект №8205 о правовом статусе и социальных гарантиях лиц, незаконно лишенных свободы, заложников, или осужденных на временно оккупированных территориях Украины и за ее пределами. За документ после ряда провальных попыток проголосовали 235 нардепов, передает корреспондент РБК-Украина.

Проектом предлагается определить основные термины о правовом статусе и установлении соцгарантий политзаключенных, четко определить сферу действия данных правовых норм и положений по поводу даного круга лиц.

Отмечается, что реализация положений законопроекта требует дополнительных расходов из государственного бюджета Украины, в частности на покрытие расходов на выплату единовременного пособия заложникам, другим освобожденным из плена лицам.

"Однако вычислить размеры таких расходов представляется невозможным с учетом непредсказуемой динамики освобождения из неволи соответствующих лиц… Размер пособия будет устанавливаться Кабинетом министров Украины (учитывая финансовую состоятельность государства)", - сказано у пояснительной записке.

Планируется, что расходы, связанные с реализацией закона, будут осуществляться из резервного фонда госбюджета.

Напомним, в конце декабря 2018 года комитет по правам человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений рекомендовал парламенту принять в первом чтении и за основу законопроект №8205 о правовом статусе политзаключенных Кремля.

Как писало РБК-Украина ранее, Кабинет министров Украины начал выплаты семьям украинских политзаключенных. Отмечалось, что около 60 семей политзаключенных Кремля - ​​украинцев и крымских татар - получили такую ​​помощь от Министерства по вопросам временно оккупированных территорий в виде выплат на юридическое сопровождение в размере 100 тысяч гривен.

Добавим, в сентябре 2018 года Рада поддержала за основу и в целом в первом чтении законопроект №9026 "О внесении изменения в приложение №3 к закону "О государственном бюджете Украины на 2018 год". Приняв закон, Рада разблокировала начисление социальной поддержки семьям политзаключенных. Речь идет о выплате 96 млн гривен.

Рада приняла новый избирательный кодекс Рада прошла все правки в новый избирательный кодекс
Темы: Заседание Рады
Новости Украины Верховная Радаполитзаключенные в РФ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь