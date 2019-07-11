ВР приняла за основу закон о статусе политзаключенных Кремля

Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Законопроект после ряда провальных голосований поддержали 235 нардепов

Верховная рада одобрила в первом чтении за основу законопроект №8205 о правовом статусе и социальных гарантиях лиц, незаконно лишенных свободы, заложников, или осужденных на временно оккупированных территориях Украины и за ее пределами. За документ после ряда провальных попыток проголосовали 235 нардепов, передает корреспондент РБК-Украина.

Проектом предлагается определить основные термины о правовом статусе и установлении соцгарантий политзаключенных, четко определить сферу действия данных правовых норм и положений по поводу даного круга лиц.

Отмечается, что реализация положений законопроекта требует дополнительных расходов из государственного бюджета Украины, в частности на покрытие расходов на выплату единовременного пособия заложникам, другим освобожденным из плена лицам.

"Однако вычислить размеры таких расходов представляется невозможным с учетом непредсказуемой динамики освобождения из неволи соответствующих лиц… Размер пособия будет устанавливаться Кабинетом министров Украины (учитывая финансовую состоятельность государства)", - сказано у пояснительной записке.

Планируется, что расходы, связанные с реализацией закона, будут осуществляться из резервного фонда госбюджета.

Напомним, в конце декабря 2018 года комитет по правам человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений рекомендовал парламенту принять в первом чтении и за основу законопроект №8205 о правовом статусе политзаключенных Кремля.

Как писало РБК-Украина ранее, Кабинет министров Украины начал выплаты семьям украинских политзаключенных. Отмечалось, что около 60 семей политзаключенных Кремля - ​​украинцев и крымских татар - получили такую ​​помощь от Министерства по вопросам временно оккупированных территорий в виде выплат на юридическое сопровождение в размере 100 тысяч гривен.

Добавим, в сентябре 2018 года Рада поддержала за основу и в целом в первом чтении законопроект №9026 "О внесении изменения в приложение №3 к закону "О государственном бюджете Украины на 2018 год". Приняв закон, Рада разблокировала начисление социальной поддержки семьям политзаключенных. Речь идет о выплате 96 млн гривен.