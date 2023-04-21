Європарламент схвалив введення комплексних правил для криптоактивів

Як відзначає видання, згідно з новими правилами, фірми, які виробляють або ж торгують криптоактивами, повинні мати ліцензію Національного регулюючого органу. Це, зі свого боку, надасть їм дозвіл на обслуговування клієнтів у блоці з 27 країн-членів.

"Я сподіваюся, що наші правила можуть стати зразком для інших країн", - заявила глава фінансових служб ЄС Мейрід МакГіннес.

Зокрема Європейський парламент також підтримав правила відстеження передачі криптоактивів.

"Цей регламент дає конкурентну перевагу ЄС. Європейська індустрія криптоактивів має чітке регулювання, якого немає в таких країнах, як США", - пояснив євродепутат Стефан Бергер.