Європарламент схвалив введення комплексних правил для криптоактивів

Європейський парламент більшістю голосів схвалив комплекс правил для криптоактивів, які набудуть чинності вже з середини 2024 року.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як відзначає видання, згідно з новими правилами, фірми, які виробляють або ж торгують криптоактивами, повинні мати ліцензію Національного регулюючого органу. Це, зі свого боку, надасть їм дозвіл на обслуговування клієнтів у блоці з 27 країн-членів.
"Я сподіваюся, що наші правила можуть стати зразком для інших країн", - заявила глава фінансових служб ЄС Мейрід МакГіннес.
Зокрема Європейський парламент також підтримав правила відстеження передачі криптоактивів.
"Цей регламент дає конкурентну перевагу ЄС. Європейська індустрія криптоактивів має чітке регулювання, якого немає в таких країнах, як США", - пояснив євродепутат Стефан Бергер.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно Біткоїн вперше за останні 10 місяців подолав ключовий рівень у 30 тисяч доларів. Різке зростання крипти почалося в березні на тлі проблем у банківській сфері США.
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