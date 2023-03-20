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Біткойн виріс до максимуму за 9 місяців на фоні проблем у банківській сфері

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США, Понеділок 20 березня 2023 11:30
Біткойн виріс до максимуму за 9 місяців на фоні проблем у банківській сфері Фото: Біткойн виріс на 25% за один тиждень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Біткойн коливається близько дев'ятимісячного максимуму в понеділок, 20 березня, після свого найкращого тижня за чотири роки. Проблеми у традиційній банківській сфері змушують деяких інвесторів звертатися до цифрових активів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Найбільша криптовалюта за ринковою вартістю впала на 1,8% до 27 549 доларів після того, як вона досягла максимуму з 12 червня минулого року в 28 474 доларів.

Минулого тижня біткойн виріс на 26% і на 35% за десять днів, оскільки потрясіння в банківському секторі прокотилися по всьому світу, починаючи з краху Silicon Valley Bank і до поглинання UBS банку Credit Suisse на вихідних.

"Імпульс обумовлений ліквідністю, оскільки біткойн є альтернативним засобом ліквідності", - сказав Маркус Тілсон, керівник відділу досліджень та стратегії компанії Matrixport, яка надає фінансові послуги в галузі цифрових активів, що базується у Сінгапурі.

Він очікує, що до кінця року біткойн може досягти 45 тисяч доларів, а ліквідність від центральних банків знайде своє застосування у криптоактивах, як це було у 2021 році, коли біткойн досяг рекордних максимумів.

Федеральна резервна система США в неділю заявила, що вона та інші великі центральні банки збільшуватимуть ліквідність за рахунок збільшення частоти операцій із постачання доларів на фінансові ринки.

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