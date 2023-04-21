Европарламент одобрил введение комплексных правил для криптоактивов

Как отмечает издание, согласно новым правилам, фирмы, которые производят или же торгуют криптоактивами, должны иметь лицензию Национального регулирующего органа. Это, в свою очередь, предоставит им разрешение на обслуживание клиентов в блоке из 27 стран-членов.

"Я надеюсь, что наши правила могут стать образцом для других стран", - заявила глава финансовых служб ЕС Мейрид МакГиннес.

В частности Европейский парламент также поддержал правила отслеживания передачи криптоактивов.

"Этот регламент дает конкурентное преимущество ЕС. Европейская индустрия криптоактивов имеет четкое регулирование, которого нет в таких странах, как США", - пояснил евродепутат Стефан Бергер.