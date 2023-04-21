Европарламент одобрил введение комплексных правил для криптоактивов

Европейский парламент большинством голосов одобрил комплекс правил для криптоактивов, которые вступят в силу уже с середины 2024 года.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuter.
Как отмечает издание, согласно новым правилам, фирмы, которые производят или же торгуют криптоактивами, должны иметь лицензию Национального регулирующего органа. Это, в свою очередь, предоставит им разрешение на обслуживание клиентов в блоке из 27 стран-членов.
"Я надеюсь, что наши правила могут стать образцом для других стран", - заявила глава финансовых служб ЕС Мейрид МакГиннес.
В частности Европейский парламент также поддержал правила отслеживания передачи криптоактивов.
"Этот регламент дает конкурентное преимущество ЕС. Европейская индустрия криптоактивов имеет четкое регулирование, которого нет в таких странах, как США", - пояснил евродепутат Стефан Бергер.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно Биткоин впервые за последние 10 месяцев преодолел ключевой уровень в 30 тысяч долларов. Резкий рост крипт начался в марте на фоне проблем в банковской сфере США.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.