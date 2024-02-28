Європарламент схвалив передачу Україні 50 млрд євро, а ЗСУ збили 2 Су-34: новини за 27 лютого

Війна Росії проти України: останні новини

Війська РФ в ніч на 27 лютого атакували Україну балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23, ракетами Х-59, однією Х-31П та 13 "Шахедами". Повітряні сили розповіли про збиті цілі.

Нідерланди й Франція підтримали план закупівлі боєприпасів за межами Європи, щоб швидше доставити вкрай необхідну військову техніку в Україну.

Британська розвідка назвала наслідки ліквідації другого російського літака А-50. Як йдеться у зведенні, російські ВПС зможуть компенсувати втрату А-50, оскільки у них залишилося ще сім таких бортів.

Кабмін затвердив зображення торговельної марки "Зроблено в Україні"

Кабінет міністрів затвердив постанову щодо популяризації товарів українського виробництва. Усі підприємства зможуть використовувати торговельну марку "Зроблено в Україні" безкоштовно.

У Молдові заперечили проліт дронів РФ під час атаки вночі: що кажуть у Повітряних силах

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав, що в Україні зафіксували проліт ворожого "Шахеда" через Молдову під час масованої атаки у ніч проти 27 лютого. Але зауважив, що в цьому випадку немає сенсації, адже подібне відбувається не вперше.

"Це ж було вже і не раз. Я навіть не бачу особливої сенсаційності в цій новині, що пролітають через Молдову чи Придністров'я, анклав російський, і ракети крилаті й "Шахеди". Ну і цього разу безумовно був зафіксований такий проліт радіолокаційними системами", - сказав він.

ЗСУ збили Су-34 на Східному напрямку

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

"Раніше російським пілотам вдалось ухилитися від наших ракет, але так буде не завжди! Тому раджу окупантам перед кожним вильотом про всяк випадок побачитись із рідними. Бо хто його знає, пощастить чи ні цього разу", - додав Олещук.

ЗСУ збили другий ворожий Су-34

"Близько 14:00 відпрацювали по черговому Су-34. Напрямок - той же (східний - ред.)! Мета - незмінна!" - написав командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Генерал зазначив, що при таких втратах бойової та спеціальної авіації росіяни мали б замислитись та принаймні на якийсь час припинити "авіаційні м’ясні штурми".

Європарламент проголосував за надання Україні 50 млрд євро допомоги

За відповідне рішення проголосували 536 євродепутатів, а 40 - проти.

Голова Європарламенту Роберта Метсола привітала позитивне голосування щодо програми фінансової підтримки України.

"Коли це має найбільше значення, Європа стоїть на захисті інтересів", - написала вона, зазначивши, що ЄП також затвердив перегляд довгострокового бюджету для країн Євросоюзу та нові інвестиції у критичні технології.

Уряд запровадив електронну чергу на кордоні для легкових авто через "Дію"

Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку експериментального проекту "Електронна черга перетину кордону" (система онлайн-бронювання місця в черзі для перетину кордону).

Тепер, окрім вантажівок та автобусів, черга буде діяти й для легкових авто.

Українські війська відійшли від сіл Степове та Сєверне під Авдіївкою

Про це повідомив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій.

"На Авдіївському напрямку наші підрозділи здійснили відхід від невеликих сіл - Сєверне та Степове", - сказав він.

За його словами, у цих населених пунктах на двох до війни разом було до 100 мешканців.

У Сумській області загинули двоє поліцейських внаслідок повторного удару РФ по фермі

Правоохоронці прибули на місце, щоб задокументувати попередній удар загарбників.

"В цей час ворог вдарив знову. Прицільно артилерією по правоохоронцях", - повідомив голова МВС Ігор Клименко.

Туск допустив розширення заборони на імпорт в Польщу з України та назвав умову

"Ми обговорюємо можливість поширення ембарго на інші продукти, якщо ЄС не знайде більш ефективного способу захистити польський та європейський ринки", - заявив глава польського уряду Дональд Туск.

Знищення російського А-50: з'явилися супутникові знімки місця падіння літака

Знімки зроблені над хутором Трудова Вірменія Краснодарського краю РФ. Саме там впав російський літак А-50.

На супутникових знімках видно сліди пожежі, яка охопила площу приблизно в 4500 квадратних метрів.