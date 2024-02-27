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Європарламент схвалив передачу Україні 50 млрд євро допомоги

Фото: голова Європарламенту Роберта Мецола (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Європейський парламент схвалив створення фонду допомоги для України і передачу 50 млрд євро протягом чотирьох років.

Про це заявив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Twitter.

"Європейський парламент переважною більшістю голосів (536 "за", 40 "проти", 39 "утрималися") схвалив виділення Україні 50 мільярдів євро", - повідомив він.

Програма Ukraine Facility для України

Лідери країн ЄС 1 лютого на спеціальному саміті в Брюсселі схвалили виділення Україні 50 млрд євро в рамках програми Ukraine Facility на 2024-2027 роки.

А вже 5 лютого Рада ЄС і Європарламент досягли попередньої угоди про створення нового інструменту для підтримки відновлення, реконструкції та модернізації України Ukraine Facility.

Документ має бути схвалений Європарламентом на пленарній сесії, яка запланована на 26-29 лютого 2024 року.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна хоче отримати у перші два роки дії програми по 18 млрд євро.

Днями Україна та Єврокомісія скоординували наступні кроки у рамках ініціативи Ukraine Facility.

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