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Шмигаль обговорив з главою Єврокомісії програму на 50 млрд євро: коли буде перший транш

Київ, Субота 24 лютого 2024 16:08
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Шмигаль обговорив з главою Єврокомісії програму на 50 млрд євро: коли буде перший транш Фото: Денис Шмигаль та Урсула фон дер Ляєн (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Дмитро Левицький

Україна та Єврокомісія скоординували наступні кроки в межах ініціативи Ukraine Facility, яка передбачає виділення 50 млрд євро протягом 4 років. Перший транш надійде в український бюджет вже навесні цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єра Дениса Шмигаля після зустрічі з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

"Говорили про нашу співпрацю у сфері оборонної промисловості та скоординували наступні кроки в межах ініціативи Ukraine Facility, яка передбачає фінансування в розмірі 50 млрд євро на 4 роки. Пані Урсула повідомила, що перший транш на суму 4,5 млрд євро надійде вже в березні", - розповів прем'єр.

Шмигаль додав, що на зустрічі з Урсулою фон дер Ляєн він також порушив питання щодо ситуації на кордоні з Польщею та представив український план розв'язання кризи.

"Розраховуємо на конструктивний тристоронній діалог", - наголосив він.

Програма Ukraine Facility для України

Нагадаємо, лідери країн ЄС 1 лютого на спеціальному саміті у Брюсселі схвалили виділення Україні 50 млрд євро в рамках програми Ukraine Facility на 2024-2027 роки.

А вже 5 лютого Рада ЄС та Європарламент досягли попередньої угоди щодо створення нового інструменту для підтримки відновлення, реконструкції та модернізації України Ukraine Facility.

Документ має схвалити Європарламент на пленарній сесії, яка запланована на 26-29 лютого 2024 року.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна хоче отримати у перші два роки дії програми по 18 млрд євро.

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Денис Шмигаль Урсула фон дер Ляйєн Єврокомісія
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