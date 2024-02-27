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Европарламент одобрил передачу Украине 50 млрд евро помощи

Фото: глава Европарламента Роберта Мецола (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Европейский парламент одобрил создание фонда помощи для Украины и передачу 50 млрд евро в течение четырех лет.

Об этом заявил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter.

"Европейский парламент подавляющим большинством голосов (536 "за", 40 "против", 39 "воздержались") одобрил выделение Украине 50 миллиардов евро", - сообщил он. 

Программа Ukraine Facility для Украины

Лидеры стран ЕС 1 февраля на специальном саммите в Брюсселе одобрили выделение Украине 50 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility на 2024-2027 годы.

А уже 5 февраля Совет ЕС и Европарламент достигли предварительного соглашения о создании нового инструмента для поддержки восстановления, реконструкции и модернизации Украины Ukraine Facility.

Документ должен быть одобрен Европарламентом на пленарной сессии, которая запланирована на 26-29 февраля 2024 года.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина хочет получить в первые два года действия программы по 18 млрд евро.

На днях Украина и Еврокомиссия скоординировали следующие шаги в рамках инициативы Ukraine Facility. 

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