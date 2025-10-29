Європарламент розглядає можливість заборони російські ЗМІ у своїх мережах

Європейський парламент розглядає можливість заборони доступ до російських пропагандистських вебсайтів, таких як "Супутник" та RT, зі своєї ІТ-інфраструктури.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Як повідомляє видання, десятки сайтів, що розміщують контент російських пропагандистських медіа, залишаються доступними, попри те, що ЄС ввів санкції проти російських ЗМІ в усьому Євросоюзі у 2022 році.
Правоцентристська група "Європейські консерватори та реформісти" під час зустрічі лідерів політичних груп 15 жовтня звернулася з проханням зробити "сайти російської пропаганди, що перебувають під санкціями ЄС", недоступними в ІТ-інфраструктурі Європарламенту.
З цією ініціативою виступив латвійський євродепутат Ріхардс Колс, який заявив, що хоче, аби парламент заблокував доступ до RT, Sputnik, VGTRK, ANO TV Novosti та інших ресурсів на всіх пристроях і мережах парламенту.
Зазначається, що якщо цей крок буде схвалено, він віддзеркалюватиме вже чинні обмеження, запроваджені щодо соціальної мережі TikTok через занепокоєння питаннями кібербезпеки.
Додаток TikTok був заблокований у мережі Wi-Fi та на пристроях Європарламенту в березні 2023 року.
Деякі лідери політичних груп висловили занепокоєння, що така заборона може створити прецедент для блокування сайтів "з причин, не пов’язаних із безпекою", і наголосили на технічних та юридичних складнощах реалізації таких обмежень, згідно з протоколом зустрічі.
Президент Європарламенту Роберта Мецола вивчає можливість реалізації ініціативи та аналізує, які заходи застосовуються в інших інституціях ЄС.
Пресслужба Європарламенту у своїй заяві повідомила, що питання знову буде розглянуте на одній із наступних зустрічей лідерів політичних груп.
Нагадаємо, у травні минулого року Європейський Союз заборонив мовлення Voice of Europe, "РИА Новости", "Известий" і "Российской газеты" на території ЄС за воєнну пропаганду. Тоді Росію звинуватили в систематичній кампанії з маніпулювання ЗМІ та спотворення фактів.
Восени того ж року Telegram заблокував на території України канал RT за порушення місцевого законодавства.
На тлі американських санкцій проти російської пропаганди її канали заблокувала соціальна мережа коротких відео TikTok. Були видалені акаунти мережі Sputnik і RT International - загалом близько 40 каналів.
Крім того, Meta заблокувала російські пропагандистські ЗМІ на своїх платформах Facebook, Instagram, WhatsApp і Threads.
Також Telegram заблокував канали російської державної пропаганди на території Європейського Союзу. Тепер там недоступні канали "РИА Новости", НТВ, "Россия 1", "Известия" і RT.
Водночас вебсайти російських ЗМІ все ще можуть бути легко доступні в країнах ЄС. Хоча вони були санкціоновані та заблоковані після звинувачень у поширенні дезінформації щодо війни РФ проти України.