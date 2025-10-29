Европарламент рассматривает возможность запрета российских СМИ в своих сетях

Европейский парламент рассматривает возможность запрета доступа к российским пропагандистским веб-сайтам, таким как "Спутник" и RT, из своей ИТ-инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Как сообщает издание, десятки сайтов, размещающих контент российских пропагандистских медиа, остаются доступными, несмотря на то, что ЕС ввел санкции против российских СМИ во всем Евросоюзе в 2022 году.
Правоцентристская группа "Европейские консерваторы и реформисты" во время встречи лидеров политических групп 15 октября обратилась с просьбой сделать "сайты российской пропаганды, находящиеся под санкциями ЕС", недоступными в ИТ-инфраструктуре Европарламента.
С этой инициативой выступил латвийский евродепутат Рихардс Колс, который заявил, что хочет, чтобы парламент заблокировал доступ к RT, Sputnik, VGTRK, ANO TV Novosti и другим ресурсам на всех устройствах и сетях парламента.
Отмечается, что если этот шаг будет одобрен, он будет отражать уже действующие ограничения, введенные в отношении социальной сети TikTok из-за беспокойства вопросами кибербезопасности.
Приложение TikTok было заблокировано в сети Wi-Fi и на устройствах Европарламента в марте 2023 года.
Некоторые лидеры политических групп выразили обеспокоенность, что такой запрет может создать прецедент для блокировки сайтов "по причинам, не связанным с безопасностью", и отметили технические и юридические сложности реализации таких ограничений, согласно протоколу встречи.
Президент Европарламента Роберта Мецола изучает возможность реализации инициативы и анализирует, какие меры применяются в других институтах ЕС.
Пресс-служба Европарламента в своем заявлении сообщила, что вопрос снова будет рассмотрен на одной из следующих встреч лидеров политических групп.
Напомним, в мае прошлого года Европейский Союз запретил вещание Voice of Europe, "РИА Новости", "Известий" и "Российской газеты" на территории ЕС за военную пропаганду. Тогда Россию обвинили в систематической кампании по манипулированию СМИ и искажению фактов.
Осенью того же года Telegram заблокировал на территории Украины канал RT за нарушение местного законодательства.
На фоне американских санкций против российской пропаганды ее каналы заблокировала социальная сеть коротких видео TikTok. Были удалены аккаунты сети Sputnik и RT International - всего около 40 каналов.
Кроме того, Meta заблокировала российские пропагандистские СМИ на своих платформах Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads.
Также Telegram заблокировал каналы российской государственной пропаганды на территории Европейского Союза. Теперь там недоступны каналы "РИА Новости", НТВ, "Россия 1", "Известия" и RT.
В то же время вебсайты российских СМИ все еще могут быть легко доступны в странах ЕС. Хотя они были санкционированы и заблокированы после обвинений в распространении дезинформации о войне РФ против Украины.