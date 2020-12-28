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Европарламент рассмотрит соглашение по Brexit в марте

Автор: РБК-Украина

Европейский союз оформляет достигнутое соглашение с Великобританией о торговле и сотрудничестве после Brexit. Европарламент намерен ратифицировать документ на плановой сессии в марте.

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Об этом говорится в совместном заявлении глав ведущих фракций Европарламента.

"Председатели фракций приняли решение рассмотреть с Советом ЕС и Еврокомиссией предложение несколько продлить период временного применения соглашения, что позволит провести ратификацию документов Европарламентом на пленарной сессии в марте", - говорится в заявлении.

Таким образом, Европарламент успеет подготовиться к ратификации соглашения до конца его временного применения.

Напомним, 24 декабря Британия и ЕС достигли согласия относительно торгового соглашения по Brexit. Стороны договорились сохранить безвизовый режим и не вводить квоты и тарифы в торговой сфере.

В то же время Шотландия на фоне соглашения по Brexit снова заговорила о независимости.

"Brexit происходит против воли Шотландии. И нет соглашения, которое когда-либо компенсирует то, что у нас отнимает Brexit. Пришло время наметить наше собственное будущее как независимого европейского государства", - отметила первый министр Шотландии Никола Стерджен.

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