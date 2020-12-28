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Європарламент розгляне угоду з Brexit у березні

Автор: РБК-Україна

Європейський союз оформляє досягнуту угоду з Великобританією про торгівлю і співробітництво після Brexit. Європарламент має намір ратифікувати документ на плановій сесії у березні.

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Про це йдеться в спільній заяві глав провідних фракцій Європарламенту.

"Голови фракцій прийняли рішення розглянути з Радою ЄС та Єврокомісією пропозицію продовжити період тимчасового застосування угоди, що дозволить провести ратифікацію документів Європарламент на пленарній сесії в березні", - йдеться в заяві.

Таким чином, Європарламент встигне підготуватися до ратифікації угоди до кінця її тимчасового застосування.

Нагадаємо, 24 грудня Британія і ЄС досягли згоди щодо торговельної угоди по Brexit. Сторони домовилися зберегти безвізовий режим і не вводити квоти і тарифи в торговельній сфері.

Водночас Шотландія на тлі угоди по Brexit знову заговорила про незалежність.

"Brexit відбувається проти волі Шотландії. І немає угоди, яке коли-небудь компенсує те, що у нас забирає Brexit. Настав час намітити наше власне майбутнє як незалежної європейської держави", - зазначила перший міністр Шотландії Нікола Стерджен.

Прогноз погоди
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Новини України ЕвросоюзВеликобританияЄвропарламентBrexit