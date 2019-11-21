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Європарламент проголосує за нову Єврокомісію без представника Британії

Новини » Політика     21.11.2019 - 19:02
Європарламент проголосує за нову Єврокомісію без представника Британії
Фото: Європарламент (European Union)

Європарламент проведе голосування 27 листопада

Європейський парламент проведе голосування за склад нової Європейської комісії (ЄК) під керівництвом Урсули фон дер Ляєн на наступному тижні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Повідомляється, що голосування на пленарному засіданні в Страсбурзі відбудеться після того, як Рада ЄС підтримає складу Колегії комісарів у складі 27 членів, оскільки Великобританія відмовилася пропонувати кандидатуру до виборів 12 грудня.

"Якщо голосування буде позитивним, 1 грудня Європейська комісія зможе почати роботу", - заявив президент Європарламенту Давид Сассолі.

Нагадаємо, Європейська комісія почала розслідування проти Британії через відмову Лондона висувати свого кандидата на пост єврокомісара. У Єврокомісії заявили, що розпочали розслідування через те, що Британія порушила європейське законодавство, відмовившись висувати свого кандидата на пост єврокомісара в новий склад ЄК.

Як повідомляло РБК-Україна, Британія відмовилася подавати кандидатуру єврокомісара до складу оновленої Європейської комісії. У Лондоні підкреслили, що кандидатура єврокомісара буде подана після проведення парламентських виборів в Британії, запланованих на 12 грудня.

Напередодні президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн відправила лист прем'єр-міністру Британії Борису Джонсону з проханням призначити свого єврокомісара в ЕК, після того, як Brexit був відкладений.

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