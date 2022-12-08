Європарламент проголосує за визнання Голодомору геноцидом: названо дату

Європейський парламент планує обговорити та проголосувати резолюцію про визнання Голодомору в Україні геноцидом українського народу 15 грудня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на порядок денний пленарного засідання Європейського парламенту.
"Депутати Європарламенту обговорять і проголосують за резолюцію про визнання Голодомору геноцидом. Голодомор був нав’язаним Радянським Союзом голодом, унаслідок якого в період з 1932-го по 1933 рік загинули мільйони українців", - йдеться у порядку денному.
Обговорення та подальше голосування заплановане на 15 грудня. У цей день депутати також планують обговорити російські атаки на критичну інфраструктуру України
Нагадаємо, що Німеччина визнала Голодомор геноцидом українського народу.
Під час зустрічі у Києві президент України Володимир Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Британії Ріші Сунаком можливість визнання Британією Голодомору геноцидом українців.
Парламент Румунії визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.
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