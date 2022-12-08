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Европарламент проголосует за признание Голодомора геноцидом: названа дата

Фото: Европарламент проголосует за признание Голодомора геноцидом (flickr com eu2017ee)
Автор: Дмитрий Браславский

Европейский парламент намерен обсудить и проголосовать резолюцию о признании Голодомора в Украине геноцидом украинского народа 15 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на повестку дня пленарного заседания Европейского парламента.

"Депутаты Европарламента обсудят и проголосуют за резолюцию о признании Голодомора геноцидом. Голодомор был навязан Советским Союзом голодом, в результате которого в период с 1932-го по 1933 год погибли миллионы украинцев", - говорится в повестке дня.

Обсуждение и последующее голосование запланировано на 15 декабря. В этот день депутаты планируют обсудить российские атаки на критическую инфраструктуру Украины.

Напомним, что Германия признала Голодомор геноцидом украинского народа.

Во время встречи в Киеве президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком возможность признания Великобританией Голодомора геноцидом украинцев.

Парламент Румынии признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

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