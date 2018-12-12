Європарламент закликав Україну посилити боротьбу з корупцією

Фото: засідання Європейського парламенту (europarl.europa.eu)

Також парламентарії відзначили успіх України у впровадженні реформ

Європейський парламент відзначив прогрес України у впровадженні реформ, однак закликав продовжувати роботу по боротьбі з корупцією. Про це йдеться у прийнятій в середу резолюції Європейського парламенту за доповіддю "Про реалізацію Угоди про асоціацію ЄС - Україна", передає РБК-Україна.

"Депутати підкреслюють, що Україна досягла значного прогресу в таких галузях, як енергетика, охорона здоров'я, пенсії, освіта, державне управління і децентралізація, а також у сфері оборони і безпеки, банківської та макроекономічної стабілізації. Однак ці реформи, на жаль, супроводжувалися різким зростанням цін, скороченням соціальних допомог та погіршенням доступу до систем соціального забезпечення", - йдеться в тексті резолюції.

За словами доповідача Європарламенту Майкла Галера, "Україна домагається успіхів у реалізації реформ". Однак, він зазначив, що "громадяни не відчувають істотного поліпшення своїх житлових умов".

В Європарламенті зазначили, що боротьба з корупцією повинная залишатися пріоритетним питанням для України. Зокрема, в резолюції наголошується, що "Україна повинна приділяти пріоритетну увагу боротьбі з корупцією... Депутати Європарламенту відзначають, що існуюча судова система як і раніше залишається неефективною, корумпованою і політично залежною, однак (Європарламент, - ред.) підтримує тривалі зусилля щодо вирішення цієї проблеми".

Нагадаємо, у сьогоднішній резолюції Європейського парламенту виступив за припинення реалізації російського проекту трубопроводу "Північний потік-2", продовження санкції проти РФ у зв'язку з нападом на українські кораблі в Керченській протоці, а також закликав РФ звільнити незаконно заарештованих моряків.

За словами президента України Петра Порошенка, ухвалення резолюції є "дуже важливим сигналом про визнання перспективи членства України в ЄС згідно ст. 49 Договору про ЄС". Також він зазначив, що прийняття резолюції є підтвердженням "непохитної позиції Європарламенту на підтримку суверенітету і територіальної цілісності України з рішучим і категоричним засудженням триваючої російської агресії проти нашої держави, зокрема недавнього акту агресії РФ у Керченській протоці".