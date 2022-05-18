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Європарламент закличе ввести санкції проти екс-канцлера Німеччини Шредера

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Брюссель, Середа 18 травня 2022 14:02
Автор: Олександр Білоус

Депутати Європарламенту мають намір закликати 27 держав-членів включити колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера (СДПН) в санкційний список ЄС. До цього переліку вже входять численні російські олігархи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Die Welt.

У проекті резолюції, говориться: "після відставки ряду західних політиків з посад в російських корпораціях вони"настійно вимагають, щоб інші, такі як Карін Кнайсль і Герхард Шредер, зробили те ж саме".

Кнайсль - австрійський безпартійний політик, з минулого року є членом наглядової ради Російської державної нафтової компанії "Роснефть". Шредер є там головою наглядової ради.

Проект є "справжнім сигналом з Європи. Колишні канцлери повинні продовжувати думати про благополуччя своєї держави після свого терміну", - сказав депутат від ЄНП Штефан Бергер (ХДС).

У разі, якщо Шредер і Кнайсль залишаться на своїх постах, депутати Європарламенту закликають Раду ЄС "розширити список осіб, порушених санкціями ЄС, за рахунок включення в нього європейських членів правління великих російських компаній і політиків, які продовжують отримувати російські кошти".

І Шредер, і Кнайсль досі відмовлялися відмовитися від посади і пов'язаної з нею винагороди.

Нагадаємо, колишній німецький канцлер Герхард Шредер заявив, що не шкодує про свою позицію по відношенню до Росії, незважаючи на сьогоднішню війну проти України. Зокрема, не бачить своєї провини в колишніх проросійських настроях Берліна.

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