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Европарламент потребовал от властей Казахстана освободить задержанных протестующих

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Брюссель, Четверг 20 января 2022 20:08
Европарламент потребовал от властей Казахстана освободить задержанных протестующих Фото: Европарламент потребовал освободить задержанных в Казахстане протестующих (twitter.com eTurboNews)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Европарламент осудил насилие против участников протестов в Казахстане, которые начались 2 января. Депутаты потребовали от казахстанских властей немедленно освободить всех задержанных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на резолюцию Европарламента.

"Парламент призывает власти Казахстана уважать права человека и основные свободы и немедленно освободить задержанных демонстрантов и активистов", - говорится в документе.

Евродепутаты осудили подстрекательскую риторику президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. В частности, его объявление протестующих "террористами". Власти страны призвали воздержаться от подобных обвинений и провести различие между мирными протестующими и теми, кто совершал преступления.

Европарламент потребовал провести международное расследование преступлений, совершенных против народа Казахстана. Кроме того, правительство страны призвали рассмотреть возможность создания постоянно рабочей группы под эгидой ОБСЕ для оценки январских событий.

Депутаты Европарламента также призвали президента Токаева и правительство Казахстана повысить уровень жизни населения и начать реформы для борьбы с коррупцией.

Резолюцию поддержали 589 депутатов. Против проголосовали 35, еще 47 воздержались.

Напомним, протесты в Казахстане начались 2 января протесты резкого подорожания сжиженного газа. Впоследствии начались столкновения с силовиками. Правоохранители задержали в качестве подозреваемых 780 человек.

Отметим, ранее власти Казахстана сообщили о 225 погибших в ходе протестов и антитеррористической операции, в том числе 19 силовиках. При этом список жертв не опубликован.

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