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Європарламент зажадав від влади Казахстану звільнити затриманих протестувальників

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Брюссель, Четвер 20 січня 2022 20:08
Європарламент зажадав від влади Казахстану звільнити затриманих протестувальників Фото: Європарламент зажадав звільнити затриманих у Казахстані протестувальників (twitter.com eTurboNews)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Європарламент засудив насильство проти учасників протестів у Казахстані, які почалися 2 січня. Депутати зажадали від казахстанської влади негайно звільнити всіх затриманих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на резолюцію Європарламенту.

"Парламент закликає владу Казахстану поважати права людини і основні свободи і негайно звільнити затриманих демонстрантів і активістів", - йдеться в документі.

Євродепутати засудили підбурювальну риторику президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва. Зокрема, його оголошення протестувальників "терористами". Влада країни закликала утриматися від подібних звинувачень і провести відмінність між мирними протестувальниками і тими, хто скоював злочини.

Європарламент зажадав провести міжнародне розслідування злочинів, скоєних проти народу Казахстану. Крім того, уряд країни закликали розглянути можливість створення постійно робочої групи під егідою ОБСЄ для оцінки січневих подій.

Депутати Європарламенту також закликали президента Токаєва і уряд Казахстану підвищити рівень життя населення і почати реформи для боротьби з корупцією.

Резолюцію підтримали 589 депутатів. Проти проголосували 35, ще 47 утрималися.

Нагадаємо, протести в Казахстані почалися 2 січня протести різкого подорожчання скрапленого газу. Згодом почалися сутички з силовиками. Правоохоронці затримали в якості підозрюваних 780 осіб.

Зазначимо, раніше влада Казахстану повідомила про 225 загиблих в ході протестів і антитерористичної операції, в тому числі 19 силовиків. При цьому список жертв не опублікований.

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