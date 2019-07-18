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Європарламент зажадав додаткових санкцій проти Мадуро

Новини » Політика    18.07.2019 - 19:59
Європарламент зажадав додаткових санкцій проти Мадуро
Фото: Ніколас Мадуро (instagram.com/dpresidencia)

Європарламент закликав вжити санкції щодо держорганів Венесуели

Європейський парламент підтримав резолюцію щодо ситуації в Венесуелі, закликавши взяти додаткові санкції щодо державних органів, відповідальних за порушення прав людини і репресії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сообщение сайті Європарламенту.

У заяві сказано, що вони покладають "невибіркове застосування насильства для придушення процесу демократичного переходу та відновлення правопорядку у Венесуелі на Ніколаса Мадуро, а також на збройні сили і сили розвідки, службовці його незаконного режиму".

Резолюцію підтримали 455 осіб, виступили "проти" - 85, 105 - утрималися.

Депутати також закликали Раду Європейського союзу прийняти додаткові санкції проти оточення президента Ніколаса Мадуро.

"Влада ЄС повинні обмежити пересування цих осіб, заморозити їх активи і призупинити видачу віз, а також їх найближчих родичів", - йдеться в резолюції.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що опозиція Венесуели повернеться на Барбадос, щоб продовжити переговори з урядом президента Ніколаса Мадуро в рамках зусиль по врегулюванню політичної кризи в країні.

Крім того, Сполучені Штати Америки розширили санкції проти Венесуели. Під санкції потрапило Головне управління військової контррозвідки країни. Приводом для розширення санкцій стала смерть капітана військово-морського флоту Венесуели Рафаеля Акости. 21 червня його затримали за підозрою в спробі державного перевороту. 29 червня військовий помер в ув'язненні. За словами адвоката, причиною смерті Акости стали тортури.

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