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США направят 40 млн долларов на поддержку оппозиции Венесуэлы

Новости » Политика    17.07.2019 - 06:35
США направят 40 млн долларов на поддержку оппозиции Венесуэлы
Фото: Хуан Гуайдо (Голос Америки)

Деньги пойдут на зарплату, проезд, оборудование связи, техническую помощь

Администрация президента США Дональда Трампа планирует направить гуманитарную помощь для Центральной Америки на сумму более 40 миллионов долларов США для поддержки оппозиции Венесуэлы. Об этом пишет Reuters

Отмечается, что ранее 41,9 млн. долларов предназначались для Гватемалы и Гондураса, находящихся в центре миграционного кризиса. Однако в уведомлении Конгресса от Агентства США по международному развитию говорится, что вместо этого деньги пойдут на зарплату, проезд, оборудование связи, техническую помощь и обучение для управления государственным бюджетом и на другие нужды венесуэльской оппозиции.

В меморандуме от 11 июля говорится, что средства необходимы из-за "значительного и неотложного события в национальных интересах США, особенно в связи с быстро развивающимся кризисом в Венесуэле".

Ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах Америки осуждили задержание в Каракасе двух соратников лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо. 

РБК-Украина писало, что оппозиция Венесуэлы вернется на Барбадос, чтобы продолжить переговоры с правительством президента Николаса Мадуро в рамках усилий по урегулированию политического кризиса в стране. 


 

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