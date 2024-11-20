Європарламент погодив усіх кандидатів у Єврокомісію, - Politico

Як повідомляє видання, слухання кандидатів у єврокомісари почалися 4 листопада і мали завершитися минулого тижня. Весь цей час політики проходили різні перевірки.

Зокрема, декілька раундів проходив угорський політик Олівер Варгеї, якого пропонували на посаду комісара з охорони здоровʼя і добробуту тварин.

Раніше він відповідав за розширення ЄС, але через позицію його країни щодо України йому вирішили дати іншу посаду.

Понад тиждень долі кандидатів вирішувалися у політичних суперечках між ключовими політичними групами - правоцентристською Європейською народною партією (ЄНП) та па партією Соціалісти та демократи.

Politico зазначає, що безвихідь зупинила процес перевірки шістьох виконавчих віцепрезидентів (Каї Каллас з Естонії, Раффаеле Фітто з Італії, Роксани Мінзату з Румунії, Стефана Сежурне з Франції, Терези Рібери з Іспанії та Хенна Віркунен з Фінляндії), а також угорця Олівера Варгелі.