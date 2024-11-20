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Европарламент согласовал всех кандидатов в Еврокомиссию, - Politico

Фото: Европарламент согласовал всех кандидатов в Еврокомиссию (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Европейский парламент согласовал всех семерых до сих пор неутвержденных кандидатов на должности в новую Еврокомиссию. Она может начать работу уже 1 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Как сообщает издание, слушания кандидатов в еврокомиссары начались 4 ноября и должны были завершиться на прошлой неделе. Все это время политики проходили разные проверки.

В частности, несколько раундов проходил венгерский политик Оливер Варгеи, которого предлагали на должность комиссара по здравоохранению и благосостоянию животных.

Ранее он отвечал за расширение ЕС, но из-за позиции его страны в отношении Украины ему решили дать другую должность.

Больше недели судьбы кандидатов решались в политических спорах между ключевыми политическими группами - правоцентристской Европейской народной партией (ЕНП) и па партией Социалисты и демократы.

Politico отмечает, что безвыходность остановила процесс проверки шести исполнительных вице-президентов (Каи Каллас из Эстонии, Раффаэле Фитто из Италии, Роксаны Минзату из Румынии, Стефана Сежурне из Франции, Терезы Риберы из Испании и Хенна Виркунен из Финляндии), а также венгра Оливера Варгели.

Выборы в ЕС

Напомним, этим летом прошли выборы в Европарламент, после которых последовало обновление руководства ключевых европейских институций.

В частности, Урсула фон дер Ляен была переизбрана на должность главы Европейской комиссии на второй срок.

Роберт Мецол также был переизбран на должность президентки Европейского парламента.

Также в сентябре фон дер Ляен объявила новый состав Еврокомиссии. Среди 27 членов комиссии несколько политиков будут занимать ключевые для Украины должности.

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