Европарламент поддержал предоставление Молдове статуса кандидата в ЕС

Европейский парламент принял резолюцию с одобрением заявки Молдовы на членство в Евросоюзе. А также с призывом предоставить ей статус страны-кандидата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Европарламента .

В резолюции Европарламент отметил, что Молдова находится на правильном пути в проведении ключевых реформ. Также отмечается, что Кишинев непропорционально пострадал от вторжения России в Украину, приняв более 450 000 украинских беженцев, из которых почти 100 000 остаются в стране. В связи с этим евродепутаты призывают ЕС оказать макрофинансовую помощь.

Кроме того, в резолюции говорится, что ЕС должен предоставить ей статус кандидата, а Еврокомиссия должна как можно быстрее завершить оценку заявки.