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Европарламент поддержал предоставление Молдове статуса кандидата в ЕС

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Брюссель, Четверг 05 мая 2022 18:01
Европарламент поддержал предоставление Молдове статуса кандидата в ЕС Фото: Европарламент приветствует заявку Молдовы на членство в ЕС (flick  com libereurope)
Автор: Александр Мороз

Европейский парламент принял резолюцию с одобрением заявки Молдовы на членство в Евросоюзе. А также с призывом предоставить ей статус страны-кандидата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Европарламента.

В резолюции Европарламент отметил, что Молдова находится на правильном пути в проведении ключевых реформ. Также отмечается, что Кишинев непропорционально пострадал от вторжения России в Украину, приняв более 450 000 украинских беженцев, из которых почти 100 000 остаются в стране. В связи с этим евродепутаты призывают ЕС оказать макрофинансовую помощь.

Кроме того, в резолюции говорится, что ЕС должен предоставить ей статус кандидата, а Еврокомиссия должна как можно быстрее завершить оценку заявки.

Напомним, Молдова подала заявку на вступление в ЕС 3 марта 2022 года вслед за аналогичным шагом украинской стороны.

В апреле Кишинев передал ЕС заполненную анкету.

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