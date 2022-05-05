Європарламент підтримав надання Молдові статусу кандидата в ЄС
Європейський парламент ухвалив резолюцію зі схваленням заявки Молдови на членство в Євросоюзі. А також із закликом надати їй статус країни-кандидата.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Європарламенту.
У резолюції Європарламент зазначив, що Молдова знаходиться на правильному шляху в проведенні ключових реформ. Також наголошується, що Кишинів непропорційно постраждав від вторгнення Росії в Україну, прийнявши понад 450 000 українських біженців, з яких майже 100 000 залишаються в країні. У зв'язку з цим євродепутати закликають ЄС надати макрофінансову допомогу.
Крім того, в резолюції йдеться, що ЄС повинен надати їй статус кандидата, а Єврокомісія має якомога швидше завершити оцінку заявки.
Нагадавши, Молдова подала заявку на вступ до ЄС 3 березня 2022 року слідом за аналогічним кроком української сторони.
В квітні Кишинів передав ЄС заповнену анкету.
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