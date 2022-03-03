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Президент Молдовы Майя Санду подписала заявку о вступлении в Евросоюз

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Молдова, Четверг 03 марта 2022 18:52
Президент Молдовы Майя Санду подписала заявку о вступлении в Евросоюз Фото: Президент Молдовы Майя Санду (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Президент Молдовы подписала заявку о вступлении в Евросоюз. Заявление было адресовано президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Санду 3 марта.

По словам президента Молдовы Майи Санду, заявка о вступлении в Евросоюз через несколько дней будет доставлен в Брюссель.

"Мы извлекли уроки и берем на себя ответственность за наше будущее. Уважаемые граждане, если для принятия некоторых решений требуется время, другие необходимо принимать быстро и решительно. Нужно срочно действовать, когда этого требуют обстоятельства.

Сегодня мы подписываем заявку на вступление Молдовы в ЕС. Она адресована президенту Франции Эммануэлю Макрону, главе государства, которое сегодня председательствует в Совете ЕС.

У Молдовы должен быть четкий европейский путь. Мы знаем, какие шаги нужно предпринять и готовы к работе. Шаг за шагом мы пройдем все этапы, чтобы построить мирное и процветающее будущее граждан Молдовы", - сказала Санду.

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Напомним, ранее мы сообщали о том, что Грузия вслед за Украиной подписала заявку на членство в ЕС.

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