Європарламент планує ввести жорсткі вимоги щодо використання штучного інтелекту, - FT
Європейський парламент готує нові норми щодо використання штучного інтелекту, зокрема змусить розробників чат-ботів повідомляти, чи використовують вони матеріали, захищені авторським правом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Time.
За словами співрозмовників, депутати Європарламенту в Брюсселі майже узгодили перелік пропозицій, які стануть частиною європейського закону про штучний інтелект.
"Серед заходів, які, ймовірно, будуть запропоновані парламентарями, - зобов'язання розробників таких продуктів, як ChatGPT від OpenAI, декларувати, чи використовується захищений авторським правом матеріал для навчання їхніх ШІ-моделей, що дозволить творцям контенту вимагати оплату", - повідомляє видання.
Депутати Європарламенту також хочуть, щоб відповідальність за зловживання програмами штучного інтелекту покладалася на розробників, таких як OpenAI, а не на менші компанії, які їх використовують.
Окрім цього, євродепутати обговорюють заборону на використання розпізнавання облич у громадських місцях за будь-яких обставин. Як розповіли джерела, що знайомі з перебігом переговорів, країни-члени ЄС під тиском своїх місцевих поліцейських сил можуть виступати проти повної заборони біометрії.
Очікується, що держави-члени, Європейська комісія та депутати Європарламенту спільно розроблять остаточний варіант законопроєкту та ухвалять його у 2024 році.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість розробки регулюючих норм для штучного інтелекту, щоб унеможливити його використання для поширення дезінформації.
Також раніше ми писали, що Ілон Маск та група експертів зі штучного інтелекту та керівників галузі закликають до шестимісячної паузи в розробці систем, потужніших за нещодавно запущений GPT-4 від OpenAI, через можливі ризики для суспільства.
Зазначимо, Італія стала першою країною, яка заборонила доступ до чат-боту СhatGPT. Причиною є проблеми з конфіденційністю.
До того ж Німеччина може піти по слідах Італії й також заблокувати доступ до ChatGPT.
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