Европарламент планирует ввести жесткие требования к использованию искусственного интеллекта, - FT

Европейский парламент готовит новые нормы использования искусственного интеллекта, в частности заставит разработчиков чат-ботов сообщать, используют ли они материалы, защищенные авторским правом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Time .

По словам собеседников, депутаты Европарламента в Брюсселе почти согласовали перечень предложений, которые станут частью европейского закона об искусственном интеллекте.

"Среди мероприятий, которые, вероятно, будут предложены парламентариями - обязательства разработчиков таких продуктов, как ChatGPT от OpenAI, декларировать, используется ли защищенный авторским правом материал для обучения их ИИ-моделей, что позволит создателям контента требовать оплату", - сообщает издания.

Депутаты Европарламента также хотят, чтобы ответственность за злоупотребление программами искусственного интеллекта возлагалась на разработчиков, таких как OpenAI, а не на меньшие использующие их компании.

Кроме того, евродепутаты обсуждают запрет на использование распознавания лиц в общественных местах при любых обстоятельствах. Как рассказали источники, знакомые с ходом переговоров, страны-члены ЕС под давлением своих местных полицейских сил могут выступать против полного запрета биометрии.

Ожидается, что государства-члены, Европейская комиссия и депутаты Европарламента совместно разработают окончательный вариант законопроекта и примут его в 2024 году.