Европарламент планирует ввести жесткие требования к использованию искусственного интеллекта, - FT
Европейский парламент готовит новые нормы использования искусственного интеллекта, в частности заставит разработчиков чат-ботов сообщать, используют ли они материалы, защищенные авторским правом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Time.
По словам собеседников, депутаты Европарламента в Брюсселе почти согласовали перечень предложений, которые станут частью европейского закона об искусственном интеллекте.
"Среди мероприятий, которые, вероятно, будут предложены парламентариями - обязательства разработчиков таких продуктов, как ChatGPT от OpenAI, декларировать, используется ли защищенный авторским правом материал для обучения их ИИ-моделей, что позволит создателям контента требовать оплату", - сообщает издания.
Депутаты Европарламента также хотят, чтобы ответственность за злоупотребление программами искусственного интеллекта возлагалась на разработчиков, таких как OpenAI, а не на меньшие использующие их компании.
Кроме того, евродепутаты обсуждают запрет на использование распознавания лиц в общественных местах при любых обстоятельствах. Как рассказали источники, знакомые с ходом переговоров, страны-члены ЕС под давлением своих местных полицейских сил могут выступать против полного запрета биометрии.
Ожидается, что государства-члены, Европейская комиссия и депутаты Европарламента совместно разработают окончательный вариант законопроекта и примут его в 2024 году.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность разработки регулирующих норм для искусственного интеллекта, чтобы исключить его использование для распространения дезинформации.
Также ранее мы писали, что Илон Маск и группа экспертов по искусственному интеллекту и руководителей отрасли призывают к шестимесячной паузе в разработке систем, мощнее недавно запущенного GPT-4 от OpenAI, из-за возможных рисков для общества.
Отметим, Италия стала первой страной, запретившей доступ к чат-боту СhatGPT. Причиной являются проблемы с конфиденциальностью.
К тому же Германия может пойти по следам Италии и также заблокировать доступ к ChatGPT.
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