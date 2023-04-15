ua ru
Сб, 15 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Европарламент планирует ввести жесткие требования к использованию искусственного интеллекта, - FT

Новина українською →
Суббота 15 апреля 2023 19:28
Европарламент планирует ввести жесткие требования к использованию искусственного интеллекта, - FT Фото: Европарламент планирует ввести жесткие требования к использованию искусственного интеллекта (freepik.com)
Автор: Татьяна Степанова

Европейский парламент готовит новые нормы использования искусственного интеллекта, в частности заставит разработчиков чат-ботов сообщать, используют ли они материалы, защищенные авторским правом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Time.

По словам собеседников, депутаты Европарламента в Брюсселе почти согласовали перечень предложений, которые станут частью европейского закона об искусственном интеллекте.

"Среди мероприятий, которые, вероятно, будут предложены парламентариями - обязательства разработчиков таких продуктов, как ChatGPT от OpenAI, декларировать, используется ли защищенный авторским правом материал для обучения их ИИ-моделей, что позволит создателям контента требовать оплату", - сообщает издания.

Депутаты Европарламента также хотят, чтобы ответственность за злоупотребление программами искусственного интеллекта возлагалась на разработчиков, таких как OpenAI, а не на меньшие использующие их компании.

Кроме того, евродепутаты обсуждают запрет на использование распознавания лиц в общественных местах при любых обстоятельствах. Как рассказали источники, знакомые с ходом переговоров, страны-члены ЕС под давлением своих местных полицейских сил могут выступать против полного запрета биометрии.

Ожидается, что государства-члены, Европейская комиссия и депутаты Европарламента совместно разработают окончательный вариант законопроекта и примут его в 2024 году.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность разработки регулирующих норм для искусственного интеллекта, чтобы исключить его использование для распространения дезинформации.

Также ранее мы писали, что Илон Маск и группа экспертов по искусственному интеллекту и руководителей отрасли призывают к шестимесячной паузе в разработке систем, мощнее недавно запущенного GPT-4 от OpenAI, из-за возможных рисков для общества.

Отметим, Италия стала первой страной, запретившей доступ к чат-боту СhatGPT. Причиной являются проблемы с конфиденциальностью.

К тому же Германия может пойти по следам Италии и также заблокировать доступ к ChatGPT.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Европарламент Искусственный интеллект
NEWS
Цены бьют рекорды. Как изменилась стоимость продуктов в Украине за год
Цены бьют рекорды. Как изменилась стоимость продуктов в Украине за год
DAILY
Конец эпохи? Удержит ли Эрдоган власть после выборов в Турции и чего ждать Украине
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Конец эпохи? Удержит ли Эрдоган власть после выборов в Турции и чего ждать Украине