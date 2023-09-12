Європарламент підтримав механізм оборонних закупівель: що це значить для України

Європарламент проголосував за новий механізм, який має зміцнити оборонну промисловість та допомогти країнам-членам модернізувати озброєння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Європарламенту.
Зазначається, що б
раїни зможуть домовитися купувати товари військового призначення спільно з Україною та Молдовою.
співдоповідач комітету у закордонних справах Міхаель Галер.
Нагадаємо, раніше Європарламент затвердив плани зі збільшення виробництва боєприпасів та ракет для подолання поточного дефіциту.
До того ж, Рада ЄС затвердила виділення 1 млрд євро на закупівлю боєприпасів для України.
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