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Європарламент підтримав механізм оборонних закупівель: що це значить для України

Фото: Європарламент підтримав механізм оборонних закупівель (flickr.com)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Європарламент проголосував за новий механізм, який має зміцнити оборонну промисловість та допомогти країнам-членам модернізувати озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Європарламенту.

Зазначається, що б

раїни зможуть домовитися купувати товари військового призначення спільно з Україною та Молдовою.

співдоповідач комітету у закордонних справах Міхаель Галер.

Нагадаємо, раніше Європарламент затвердив плани зі збільшення виробництва боєприпасів та ракет для подолання поточного дефіциту.

До того ж, Рада ЄС затвердила виділення 1 млрд євро на закупівлю боєприпасів для України.

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