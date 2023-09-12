Европарламент поддержал механизм оборонных закупок: что это значит для Украины

Европарламент проголосовал за новый механизм, который должен укрепить оборонную промышленность и помочь странам-членам в модернизации вооружений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европарламента.
Отмечается, что
страны смогут договориться покупать товары военного назначения совместно с Украиной и Молдовой.
содокладчик комитета по иностранным делам Михаэль Галлер.
Напомним, ранее Европарламент утвердил планы по увеличению производства боеприпасов и ракет для преодоления текущего дефицита.
К тому же, Совет ЕС утвердил выделение 1 млрд евро на закупку боеприпасов для Украины.
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