RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Европарламент поддержал механизм оборонных закупок: что это значит для Украины

Фото: Европарламент поддержал механизм оборонных закупок (flickr.com)
Автор: Елизавета Драбкина

Европарламент проголосовал за новый механизм, который должен укрепить оборонную промышленность и помочь странам-членам в модернизации вооружений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европарламента.

Отмечается, что

страны смогут договориться покупать товары военного назначения совместно с Украиной и Молдовой.

содокладчик комитета по иностранным делам Михаэль Галлер.

Напомним, ранее Европарламент утвердил планы по увеличению производства боеприпасов и ракет для преодоления текущего дефицита.

К тому же, Совет ЕС утвердил выделение 1 млрд евро на закупку боеприпасов для Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвропарламентЕвросоюз