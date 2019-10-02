Европарламент отложил вручение премии Сахарова Сенцову

Европейский парламент на неопределенный срок отложил церемонию вручения премии имени Андрея Сахарова украинскому режиссеру Олегу Сенцову. Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

Сообщается, что Европарламент проверяет, сможет ли вручить премию Сенцову в ноябре.

"Церемония вручения премии имени Сахарова Сенцову, которая должна была состояться 22 октября, перенесена. Европейский парламент проверяет, смогут ли они провести ее в ноябре", - написал журналист.

Напомним, ранее президент Европарламента Давид Сассоли заявил, что готов лично привезти в Украину премию Сахарова, присужденную Сенцову, если тот не сможет забрать ее сам по состоянию здоровья. Также Сассоли сообщал, что ждет возможности лично вручить Сенцову премию Сахарова. По его словам, Сенцов достойно противостоял несправедливости и защищал демократию и права человека.

Как сообщало РБК-Украина, в 2018 году Сенцов стал лауреатом премии "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова.