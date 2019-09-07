Президент Европарламента лично вручит Сенцову премию Сахарова

Фото: Олег Сенцов (twitter.com/ukroboronprom/)

По его словам, Сенцов достойно противостоял несправедливости и защищал права человека

Президент Европейского парламента Давид-Мария Сассоли рад освобождению украинского режиссера Олега Сенцова и ждет возможности лично вручить ему премию Сахарова. Об этом Сассоли написал на своей странице в Twitter.

По его словам, Сенцов достойно противостоял несправедливости и защищал демократию и права человека.

"С облегчением и глубокой радостью я узнал сегодня об освобождении украинского режиссера Олега Сенцова. Он достойно противостоял несправедливости и защищал демократию и права человека. Я с нетерпением жду возможности вручить ему парламентскую премию Сахарова в ближайшее время", - заявил он.

Напомним, Сенцов сделал первое заявление после обмена. Он поблагодарил всех, кто боролся за освобождение пленных, а также выразил надежду на скорейшее освобождение остальных украинцев.

Сенцов стал лауреатом премии "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова. Председатель Европарламента Антонио Таяни вручил присужденную украинскому режиссеру Олегу Сенцову премию им. Андрея Сахарова "За свободу мысли" его сестре.