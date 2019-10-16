Европарламент отложил начало работы новой Еврокомиссии

Европейский парламент решил на месяц отложить начало работы новый состав Еврокомиссии, которая должна была стартовать 1 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Как отмечается, решение было принято после того, как европейские законодатели отклонили три кандидатуры на должности еврокомиссаров от Франции, Венгрии и Румынии, предложенные экс-министром обороны Германии Урсулой фон дер Ляен, которая должна возглавить Европейскую комиссию.

Теперь фон дер Ляен должна за это время найти новые кандидатуры от этих стран.

Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен очертила перед будущим еврокомиссаром по вопросам расширения задачи по ускорению ассоциации с Украиной, а также с Грузией.

Ранее РБК-Украина сообщала, что следующий глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что новый состав Еврокомиссии может не заработать вовремя из-за задержки в слушаниях в Европарламенте. По его словам, Еврокомиссия не начнет работать до 1 декабря.

Кроме того, 10 сентября Урсула фон дер Ляйен предложила новый состав Европейской комиссии. Сообщается, что в Еврокомиссии будет восемь вице-президентов, а также 18 членов комиссии.

Отметим, Европарламент 16 июля утвердил бывшего министра обороны Германии Урсулу фон дер Ляен на пост главы Еврокомиссии. Ее кандидатуру поддержали 383 депутата Европарламента, 374 выступили "против".