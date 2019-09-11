Новая глава Еврокомиссии хочет ускорить ассоциацию с Украиной

Фото: Урсула фон дер Ляен (GettyImages)

Кроме соглашения об ассоциации, нужно будет реализовать зону свободной торговли, - глава Еврокомиссии

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обозначила перед будущим еврокомиссаром по вопросам расширения задачи по ускорению ассоциации с Украиной, а также с Грузией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBJ.

По словам главы Еврокомиссии, кроме соглашения об ассоциации, также нужно будет в ускоренном режиме реализовать создание всеобъемлющих зон свободной торговли с Украиной, Грузией и Молдовой.

Кроме того, она заявляет, что Ласло Троксаному надо будет также стремиться к углублению отраслевого сотрудничества с этими странами.

Отметим, что вопрос расширения, в том числе программы сотрудничества и помощи Украине, в новом составе Еврокомиссии, которая начнет работать в ноябре 2019 года, будет руководить кандидат от Венгрии Ласло Троксаний.

Напомним, Европарламент 16 июля утвердил бывшего министра обороны Германии Урсулу фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии. Ее кандидатуру поддержали 383 депутата Европарламента, 374 выступили "против".

Ранее сообщалось, что 10 сентября Урсула фон дер Ляйен представила новый состав Европейской комиссии. Сообщается, что в Еврокомиссии будет 8 вице-президентов, а также 18 членов комиссии.

Как сообщало РБК-Украина, Фон дер Ляйен поручила комиссару по торговле Филу Хогану рассмотреть новые меры для США, которые блокируют систему урегулирования споров Всемирной торговой организации (ВТО).