ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Новая глава Еврокомиссии хочет ускорить ассоциацию с Украиной

Новости » В мире    11.09.2019 - 15:57
Новая глава Еврокомиссии хочет ускорить ассоциацию с Украиной
Фото: Урсула фон дер Ляен (GettyImages)

Кроме соглашения об ассоциации, нужно будет реализовать зону свободной торговли, - глава Еврокомиссии

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обозначила перед будущим еврокомиссаром по вопросам расширения задачи по ускорению ассоциации с Украиной, а также с Грузией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBJ.

По словам главы Еврокомиссии, кроме соглашения об ассоциации, также нужно будет в ускоренном режиме реализовать создание всеобъемлющих зон свободной торговли с Украиной, Грузией и Молдовой.

Кроме того, она заявляет, что Ласло Троксаному надо будет также стремиться к углублению отраслевого сотрудничества с этими странами.

Отметим, что вопрос расширения, в том числе программы сотрудничества и помощи Украине, в новом составе Еврокомиссии, которая начнет работать в ноябре 2019 года, будет руководить кандидат от Венгрии Ласло Троксаний.

Напомним, Европарламент 16 июля утвердил бывшего министра обороны Германии Урсулу фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии. Ее кандидатуру поддержали 383 депутата Европарламента, 374 выступили "против".

Ранее сообщалось, что 10 сентября Урсула фон дер Ляйен представила новый состав Европейской комиссии. Сообщается, что в Еврокомиссии будет 8 вице-президентов, а также 18 членов комиссии.

Как сообщало РБК-Украина, Фон дер Ляйен поручила комиссару по торговле Филу Хогану рассмотреть новые меры для США, которые блокируют систему урегулирования споров Всемирной торговой организации (ВТО).

В Украину прибыл новый посол ЕС Китай отменил пошлины на 16 категорий товаров из США
Новости Украины Евросоюзторговля
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь