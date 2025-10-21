Європарламент оновив правила щодо водійських посвідчень: що зміниться на дорогах ЄС

Європарламент затвердив нові правила ЄС щодо водійських посвідчень, щоб підвищити безпеку на дорогах та зменшити кількість ДТП.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на повідомлення Європарламенту .

Іспит для водіїв тепер включатиме знання про "мертві зони", системи допомоги водієві, безпечне відкривання дверей та ризики відволікання через телефон. Особлива увага приділяється безпеці пішоходів, дітей та велосипедистів.

Водійські посвідчення для авто та мотоциклів дійсні 15 років (можна скоротити до 10 років), для вантажівок і автобусів - 5 років. Для водіїв старше 65 років країни можуть запроваджувати частіші медогляди.

Вперше вводиться випробувальний період щонайменше два роки для новачків із суворішими правилами щодо алкоголю та ременів безпеки. 17-річні зможуть отримати права категорії B, але їздитимуть лише з досвідченим водієм. 18-річні матимуть доступ до прав на вантажівку, а 21-річні - на автобус за наявності сертифіката професійної компетентності.

Нові правила передбачають поступовий перехід на цифрові водійські посвідчення, але фізичний документ зберігається як право водія.

Вони набудуть чинності на 20-й день після публікації в Офіційному журналі ЄС, а країни-члени матимуть три роки для адаптації національного законодавства і ще один рік для підготовки впровадження.