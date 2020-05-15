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Европарламент одобрил выделение Украине 1,2 млрд евро помощи

Новости » Коронавирус     15.05.2020 - 19:43
Европарламент одобрил выделение Украине 1,2 млрд евро помощи
Фото: Европарламент (flickr)

За помощь Украине проголосовали 547 евродепутатов

Европарламент поддержал предложение Европейской комиссии предоставить десяти странам-соседям и странам-кандидатам на членство в ЕС пакета макрофинансовой помощи в 3 млрд евро для противодействия экономическим последствиям пандемии коронавируса. Так, для Украины предусмотрено 1,2 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

"За" это решение на пленарном заседании в Брюсселе проголосовали 547 евродепутатов, "против" - 93 парламентарии, еще 47 - воздержались.

Теперь предложение Еврокомиссии еще должен утвердить Совет ЕС.

При этом отмечается, что для Украины также продолжит действовать предыдущая программа макрофинансовой помощи, по которой Киев получил 500 млн евро. Второй транш выделят, как только будет разморожено сотрудничество Украины с Международным валютным фондом.

Напомним, 5 мая Совет Евросоюза одобрил выделение Украине 1,2 миллиардов евро займа в рамках макрофинансовой помощи для борьбы с последствиями пандемии COVID-19.

Кроме того, Европейский союз выделит дополнительные три миллиона евро на медицину в приграничных зонах Украины, Польши и Беларуси. Средства выделяются на закупку медицинского оборудования или расширение предоставляемых услуг.

Автор: Валерия Мрачковская

Теги Новости Украины помощьЕвропарламент
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