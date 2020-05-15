Європарламент схвалив виділення Україні 1,2 млрд євро допомоги

Фото: Європарламент (flickr)

За допомогу Україні проголосували 547 євродепутатів

Європарламент підтримав пропозицію Європейської комісії надати десяти країн-сусідів та країн-кандидатів на членство в ЄС пакет макрофінансової допомоги в 3 млрд євро для протидії економічним наслідкам пандемії коронавірусу. Так, для України передбачено 1,2 млрд євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

"За" це рішення на пленарному засіданні в Брюсселі проголосували 547 євродепутатів, "проти" - 93 парламентарії, ще 47 - утрималися.

Тепер пропозицію Єврокомісії ще має затвердити Рада ЄС.

При цьому наголошується, що для України також продовжить діяти попередня програма макрофінансової допомоги, за якою Київ отримав 500 млн євро. Другий транш виділять, як тільки буде розморожено співпраця України з Міжнародним валютним фондом.

Нагадаємо, 5 травня Рада Євросоюзу схвалила виділення Україні 1,2 мільярдів євро позики в рамках макрофінансової допомоги для боротьби з наслідками пандемії COVID-19.

Крім того, Європейський союз виділить додаткові три мільйони євро на медицину в прикордонних зонах України, Польщі та Білорусі. Кошти виділяються на закупівлю медичного обладнання чи розширення наданих послуг.

Автор: Валерія Мрачковська