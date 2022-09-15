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Европарламент одобрил выделение 5 млрд евро макрофина Украине, - СМИ

Фото: Европарламент одобрил выделение 5 млрд евро макрофіну Украине (pixabay.com)
Автор: Мария Кучерявец

Европейский парламент одобрил выделение пакет макрофина Украине в размере 5 млрд евро. Это является вторым траншем финпомощи от ЕС, который составляет 9 млрд долларов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

"Европейский парламент только что дал "зеленый свет" на выделение 5 миллиардов евро макрофинансовой помощи Украине. За - 534, против - 30, воздержались - 26", - написал журналист.

9 млрд помощи от ЕС для Украины

Напомним, перед этим Европейский парламент уже поддержал выделения первого транша макрофинансовой помощи на 1 млрд евро.

Впоследствии стало известно, что Европейская комиссия одобрила выделение 5 млрд евро макрофинансовой помощи Украине, а остальные 3 млрд евро должны поступить в Украину до конца текущего года.

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