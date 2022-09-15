Европарламент одобрил выделение 5 млрд евро макрофина Украине, - СМИ

"Европейский парламент только что дал "зеленый свет" на выделение 5 миллиардов евро макрофинансовой помощи Украине. За - 534, против - 30, воздержались - 26", - написал журналист.

9 млрд помощи от ЕС для Украины

Напомним, перед этим Европейский парламент уже поддержал выделения первого транша макрофинансовой помощи на 1 млрд евро.

Впоследствии стало известно, что Европейская комиссия одобрила выделение 5 млрд евро макрофинансовой помощи Украине, а остальные 3 млрд евро должны поступить в Украину до конца текущего года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.