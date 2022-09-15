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Європарламент схвалив виділення 5 млрд євро макрофіну Україні, - ЗМІ

Фото: Європарламент схвалив виділення 5 млрд євро макрофіну Україні (pixabay.com)
Автор: Марія Кучерявець

Європейський парламент схвалив виділення схвалив пакет макрофіну Україні у розмірі 5 млрд євро. Це є другим траншем фіндопомоги від ЄС, який складає 9 млрд доларів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

"Європейський парламент щойно дав "зелене світло" на виділення 5 мільярдів євро макрофінансової допомоги Україні. За - 534, проти - 30, утрималися - 26", - написав журналіст.

9 млрд допомоги від ЄС для України

Нагадаємо, перед цим Європейський парламент вже підтримав надання першого траншу макрофінансової допомоги на 1 млрд євро.

Згодом стало відомо, що Європейська комісія схвалила виділення 5 млрд євро макрофінансової допомоги Україні, а решта - 3 млрд євро повинні надійти в Україну до кінця поточного року.

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