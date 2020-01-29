Европарламент ратифицировал соглашение о Brexit

Европейский парламент в среду, 29 января, ратифицировал соглашение о выходе Великобритании из Европейского союза (Brexit). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Европарламента в Twitter.

Решение о выходе Британии из ЕС приняли 621 голосом за. 49 евродепутатов выступили против, 13 воздержались.

Голосованию предшествовали дебаты. Часть евродепутатов появились на историческое заседание с шарфами с символикой Великобритании и ЕС и надписью "Всегда объединены".

Голосование позволит Великобритании покинуть ЕС в пятницу, 31 января.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал соглашение об условиях выхода страны из состава Европейского союза. Согласно договоренностям, Великобритания прекращает быть членом ЕС 31 января.

Кроме того, глава Европейского совета Шарль Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подписали в Брюсселе соглашение о выходе Британии из Евросоюза. Ратификация документа в Европарламенте запланирована на 29 января.