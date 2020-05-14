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Европарламент одобрил 1,2 млрд евро помощи Украине

Новости » В мире     14.05.2020 - 03:12
Европарламент одобрил 1,2 млрд евро помощи Украине
Иллюстративное фото (twitter.com/EU_Commission)

Также Европарламент продлил действие соглашения между ЕС и Украиной о сотрудничестве в науке и технологиям

Европарламент большинством голосов принял решение о рассмотрении по ускоренной процедуре вопрос о выделении 1,2 миллиарда евро помощи Украине для преодоления кризиса, вызванного коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

В голосовании приняли участие 689 депутатов. "За" проголосовали 602, "против" - 80, воздержались при голосовании - 7. Таким образом, решение было принято. Эти результаты объявил президент Еврокомиссии Давид Сассоли.

Отмечается, что в общем Европарламент принял решение о выделении 10 странам-соседям и странам-кандидатам на членство в ЕС пакета помощи в 3 миллиарда евро для преодоления коронавирусного кризиса.

Кроме того, 13 мая депутаты продлили действие соглашения между ЕС и Украиной о сотрудничестве в науке и технологиям (с 2002 года - ред.). В голосовании по этому вопросу приняли участие 690 депутатов, 671 - проголосовали "за", 10 - "против", 9 - воздержались.

Напомним, 5 мая Совет Европейского союза одобрил выделение Украине 1,2 миллиардов евро займа в рамках макрофинансовой помощи для борьбы с последствиями пандемии коронавируса.

Ранее РБК-Украина писало, что ЕС выделяет дополнительные три миллиона евро на медицину в приграничных зонах Украины, Польши и Беларуси. Средства выделяются на закупку медицинского оборудования или расширение предоставляемых услуг.

Теги Новости Украины УкраинафинпомощьЕвропарламентКоронавирус
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