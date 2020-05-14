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Європарламент прискорено розгляне виділення Україні 1,2 млрд євро допомоги

Новини » В світі     14.05.2020 - 03:12
Європарламент прискорено розгляне виділення Україні 1,2 млрд євро допомоги
Ілюстративне фото (twitter.com/EU_Commission)

Також Європарламент продовжив дію угоди між ЄС та Україною про співробітництво в науці і технологіям

Європарламент більшістю голосів ухвалив рішення про розгляд за прискореною процедурою питання про виділення 1,2 мільярда євро допомоги Україні для подолання кризи, викликаної коронавірусом COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

У голосуванні взяли участь 689 депутатів. "За" проголосували 602, "проти" - 80, утрималися при голосуванні - 7. Таким чином, рішення було прийнято. Ці результати оголосив президент Єврокомісії Давид Сассоли.

Наголошується, що загалом Європарламент прийняв рішення про виділення 10 країн-сусідів та країн-кандидатів на членство в ЄС пакету допомоги на 3 мільярди євро для подолання коронавірусної кризи.

Крім того, 13 травня депутати продовжили дію угоди між ЄС та Україною про співробітництво в науці і технологіях (з 2002 року - ред.). У голосуванні з цього питання взяли участь 690 депутатів, 671 - проголосували "за", 10 - "проти", 9 - утримались.

Нагадаємо, 5 травня Рада Європейського союзу схвалила виділення Україні 1,2 мільярдів євро позики в рамках макрофінансової допомоги для боротьби з наслідками пандемії коронавірусу.

Раніше РБК-Україна писало, що ЄС виділяє додаткові три мільйони євро на медицину в прикордонних зонах України, Польщі та Білорусі. Кошти виділяються на закупівлю медичного обладнання чи розширення наданих послуг.

Теги Новини України УкраїнафинпомощьЄвропарламентКоронавірус
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