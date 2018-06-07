Европарламент 14 июня примет резолюцию по Сенцову и правам человека в РФ, - журналист

Резолюцию примут в день старта футбольного Чемпионата мира-2018

Европейский парламент 14 июня 2018 года примет резолюцию по украинскому политзаключенному Олегу Сенцову и состоянию прав человека в Российской Федерации. Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Европейский парламент обсудит и проголосует за резолюцию о состоянии прав человека в России, особенно в случае с Сенцовым, 14 июня - в тот день, когда начинается Чемпионат мира-2018", - сообщил Йозвяк.

the European Parliament will debate and vote on a resolution on human rights in #Russia and esp the case of #Sentsov on 14 June - the day the #2018FIFAWORLDCUP starts. #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 7, 2018

Напомним, ранее Сенцов написал письмо лидерам стран G7.

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя освобождения 64 украинских политзаключенных, которых удерживает Россия, при этом он не требует собственного освобождения. До этого Сенцов готовился к голодовке около полутора месяцев. На данный момент его перевели в изолированную камеру, где состояние его здоровья контролируют медики.