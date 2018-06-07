Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.19
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.19
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2616.24
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.38
Курс евро
Покупка 30.13
Продажа 30.38
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3078
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.29
НБУ 4.22
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.19
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.19
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2616.24
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.38
Курс евро
Покупка 30.13
Продажа 30.38
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3078
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.29
НБУ 4.22
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Европарламент 14 июня примет резолюцию по Сенцову и правам человека в РФ, - журналист

НовостиПолитика    07.06.2018 - 15:44
Фото: Олег Сенцов (uk.wikipedia.org)
Фото: Олег Сенцов (uk.wikipedia.org)

Резолюцию примут в день старта футбольного Чемпионата мира-2018

Европейский парламент 14 июня 2018 года примет резолюцию по украинскому политзаключенному Олегу Сенцову и состоянию прав человека в Российской Федерации. Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Европейский парламент обсудит и проголосует за резолюцию о состоянии прав человека в России, особенно в случае с Сенцовым, 14 июня - в тот день, когда начинается Чемпионат мира-2018", - сообщил Йозвяк.

 

Напомним, ранее Сенцов написал письмо лидерам стран G7.  

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя освобождения 64 украинских политзаключенных, которых удерживает Россия, при этом он не требует собственного освобождения. До этого Сенцов готовился к голодовке около полутора месяцев. На данный момент его перевели в изолированную камеру, где состояние его здоровья контролируют медики.

В Конгресс США внесли резолюцию о нарушении РФ международных норм накануне ЧМ-2018
Теги публикации: резолюция, Олег Сенцов, Европарламент  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Смерть Леонида Кантера: режиссер записал самоубийство на видео
"ФСБ читает переписки в Facebook": Бабченко сделал громкое заявление
"Устраивать травлю": Снежана Егорова расценивает скандальный опрос, как призыв к ее убийству
"Готов к смерти": Сенцов хочет отказаться от принудительного кормления
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Соглашаюсь