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Інтерв'ю

Європарламент 14 червня прийме резолюцію по Сенцову і правам людини в РФ, - журналіст

НовиниПолітика    07.06.2018 - 15:44
Фото: Олег Сенцов (uk.wikipedia.org)
Фото: Олег Сенцов (uk.wikipedia.org)

Резолюцію приймуть у день старту футбольного Чемпіонату світу-2018

Європейський парламент 14 червня 2018 року прийме резолюцію по українському політв'язню Олегу Сенцову і стану прав людини в Російській Федерації. Про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Європейський парламент обговорить і проголосує за резолюцію про стан прав людини в Росії, особливо у випадку з Сенцовим, 14 червня - в той день, коли починається Чемпіонат світу-2018", - повідомив Йозвяк.

 

Нагадаємо, раніше Сенцов написав лист лідерам країн G7.

14 травня 2018 року Сенцов оголосив безстрокове голодування, вимагаючи звільнення 64 українських політв'язнів, яких утримує Росія, при цьому він не вимагає власного звільнення. До цього Сенцов готувався до голодування близько півтора місяців. На даний момент його перевели в ізольовану камеру, де стан його здоров'я контролюють медики.

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Теги публікації: резолюция, Олег Сенцов, Європарламент  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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