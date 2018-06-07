Європарламент 14 червня прийме резолюцію по Сенцову і правам людини в РФ, - журналіст

Резолюцію приймуть у день старту футбольного Чемпіонату світу-2018

Європейський парламент 14 червня 2018 року прийме резолюцію по українському політв'язню Олегу Сенцову і стану прав людини в Російській Федерації. Про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Європейський парламент обговорить і проголосує за резолюцію про стан прав людини в Росії, особливо у випадку з Сенцовим, 14 червня - в той день, коли починається Чемпіонат світу-2018", - повідомив Йозвяк.

the European Parliament will debate and vote on a resolution on human rights in #Russia and esp the case of #Sentsov on 14 June - the day the #2018FIFAWORLDCUP starts. #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 7, 2018

Нагадаємо, раніше Сенцов написав лист лідерам країн G7.

14 травня 2018 року Сенцов оголосив безстрокове голодування, вимагаючи звільнення 64 українських політв'язнів, яких утримує Росія, при цьому він не вимагає власного звільнення. До цього Сенцов готувався до голодування близько півтора місяців. На даний момент його перевели в ізольовану камеру, де стан його здоров'я контролюють медики.