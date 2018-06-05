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Сенцов написал письмо лидерам стран G7

НовостиОбщество    05.06.2018 - 17:54
Фото: Олег Сенцов (youtube-currentytime.tv)
Фото: Олег Сенцов (youtube-currentytime.tv)

Сенцов написал письмо лидерам стран "Большой семерки"

Украинский политзаключенный в России, режиссер Олег Сенцов, который голодает в тюрьме 23 день, написал письмо лидерам стран "Большой семерки" (G7). Об этом сообщает "Громадське".

Фото письма Сенцова обнародовала сестра политзаключенного Наталья Каплан.

"Уважаемые господа! Спасибо Вам большое за то, что вы и ваши страны делаете для Украины. Нам еще многое предстоит сделать самим и с вашей помощью. Например, победить в этой гибридной войне с нашим врагом. По поводу ситуации с украинскими политзаключенными, я надеюсь, что вы что-то сможете сделать для решения их судеб, и не будете сосредотачиваться на одной личности, например, мне. А поможете многим. Удачи вам в вашем нелегком деле! Слава Украине!", - написал Сенцов.

Напомним, ранее сообщалось, что архиепископ Симферопольский и Крымский Климент намерен посетить Сенцова, находящегося в российской колонии. Позже стало известно, что Сенцов согласился встретиться с архиепископом Симферопольским и Крымским Климентом.

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Теги публикации: G7, Олег Сенцов  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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