Європа знехтувала відносинами з Африкою і цим скористалася РФ, - прем'єр Чехії

За його словами, Євросоюз намагається це виправити, а Фіала вважає континент одним із головних ключів до вирішення міграційного питання.

Відвідуючи Ефіопію, Кенію, Нігерію, Гану і Кот-д'Івуар, Фіала хоче підтримати економічну співпрацю і допомогти чеським компаніям. У складі делегації Союзу промисловості і транспорту Чехії його супроводжують представники понад двадцяти компаній.

Європа намагається виправити відносини з Африкою

На думку Фіали, Чехія повинна спробувати налагодити відносини з іншими регіонами в нинішній складній глобальній ситуації.

"Африка та обрані країни мають величезний економічний потенціал, тут багато можливостей. Ми повинні перестати дивитися на цей континент як на щось, що нам нецікаво і знаходиться далеко", - сказав він.

Він додав, що розрив між Африкою і Європою заповнили Росія і Китай, проте це усвідомили європейські держави і тепер намагаються це виправити.

Росія та Африка

Нещодавно стало відомо, що Російська Федерація після смерті ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина працює над новою військовою структурою, яка візьме на себе розгалужені операції в Африці.

Також глава Європейської ради Шарль Мішель розкритикував Росію за пропозицію поставити африканським країнам 1 млн тонн зерна.

Спецпредставник України з питань Близького Сходу та Африки Максим Субх говорив, що Росія агресивною поведінкою підриває міжнародну законність, реалізовує неоколонізаторську політику й намагається переглянути міжнародно визнані кордони, що особливо небезпечно для Африканського континенту.