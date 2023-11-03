Європа знехтувала відносинами з Африкою і цим скористалася РФ, - прем'єр Чехії

Європа останнім часом нехтувала розвитком відносин з Африкою, а Росія і Китай скористалися цим.
Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, повідомляє РБК-Україна з посиланням на České noviny.
За його словами, Євросоюз намагається це виправити, а Фіала вважає континент одним із головних ключів до вирішення міграційного питання.
Відвідуючи Ефіопію, Кенію, Нігерію, Гану і Кот-д'Івуар, Фіала хоче підтримати економічну співпрацю і допомогти чеським компаніям. У складі делегації Союзу промисловості і транспорту Чехії його супроводжують представники понад двадцяти компаній.
На думку Фіали, Чехія повинна спробувати налагодити відносини з іншими регіонами в нинішній складній глобальній ситуації.
"Африка та обрані країни мають величезний економічний потенціал, тут багато можливостей. Ми повинні перестати дивитися на цей континент як на щось, що нам нецікаво і знаходиться далеко", - сказав він.
Він додав, що розрив між Африкою і Європою заповнили Росія і Китай, проте це усвідомили європейські держави і тепер намагаються це виправити.
Нещодавно стало відомо, що Російська Федерація після смерті ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина працює над новою військовою структурою, яка візьме на себе розгалужені операції в Африці.
Також глава Європейської ради Шарль Мішель розкритикував Росію за пропозицію поставити африканським країнам 1 млн тонн зерна.
Спецпредставник України з питань Близького Сходу та Африки Максим Субх говорив, що Росія агресивною поведінкою підриває міжнародну законність, реалізовує неоколонізаторську політику й намагається переглянути міжнародно визнані кордони, що особливо небезпечно для Африканського континенту.
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