Европа пренебрегла отношениями с Африкой и этим воспользовалась РФ, - премьер Чехии

По его словам, Евросоюз пытается это исправить, а Фиала считает континент одним из главных ключей к решению миграционного вопроса.

Посещая Эфиопию, Кению, Нигерию, Гану и Кот-д'Ивуар, Фиала хочет поддержать экономическое сотрудничество и помочь чешским компаниям. В составе делегации Союза промышленности и транспорта Чехии его сопровождают представители более двадцати компаний.

Европа пытается исправить отношения с Африкой

По мнению Фиалы, Чехия должна попытаться наладить отношения с другими регионами в нынешней сложной глобальной ситуации.

"Африка и избранные страны имеют огромный экономический потенциал, здесь много возможностей. Мы должны перестать смотреть на этот континент как на что-то, что нам неинтересно и находится далеко", - сказал он.

Он добавил, что разрыв между Африкой и Европой заполнили Россия и Китай, однако это осознали европейские государства и теперь пытаются это исправить.

Россия и Африка

Недавно стало известно, что Российская Федерация после смерти главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина работает над новой военной структурой, которая возьмет на себя разветвленные операции в Африке.

Также глава Европейского совета Шарль Мишель подверг критике Россию за предложение поставить африканским странам 1 млн тонн зерна.

Спецпредставитель Украины по Ближнему Востоку и Африке Максим Субх говорил, что Россия агрессивным поведением подрывает международную законность, реализует неоколонизаторскую политику и пытается пересмотреть международно признанные границы, что особенно опасно для Африканского континента.