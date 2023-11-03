RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Европа пренебрегла отношениями с Африкой и этим воспользовалась РФ, - премьер Чехии

Фото: премьер-министр Петр Фиала (president gov ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Європа останнім часом нехтувала розвитком відносин з Африкою, а Росія і Китай скористалися цим.

Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, сообщает РБК-Украина со ссылкой на České noviny.

По его словам, Евросоюз пытается это исправить, а Фиала считает континент одним из главных ключей к решению миграционного вопроса. 

Посещая Эфиопию, Кению, Нигерию, Гану и Кот-д'Ивуар, Фиала хочет поддержать экономическое сотрудничество и помочь чешским компаниям. В составе делегации Союза промышленности и транспорта Чехии его сопровождают представители более двадцати компаний.

Европа пытается исправить отношения с Африкой

По мнению Фиалы, Чехия должна попытаться наладить отношения с другими регионами в нынешней сложной глобальной ситуации.

"Африка и избранные страны имеют огромный экономический потенциал, здесь много возможностей. Мы должны перестать смотреть на этот континент как на что-то, что нам неинтересно и находится далеко", - сказал он.

Он добавил, что разрыв между Африкой и Европой заполнили Россия и Китай, однако это осознали европейские государства и теперь пытаются это исправить.

Россия и Африка

Недавно стало известно, что Российская Федерация после смерти главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина работает над новой военной структурой, которая возьмет на себя разветвленные операции в Африке.

Также глава Европейского совета Шарль Мишель подверг критике Россию за предложение поставить африканским странам 1 млн тонн зерна.

Спецпредставитель Украины по Ближнему Востоку и Африке Максим Субх говорил, что Россия агрессивным поведением подрывает международную законность, реализует неоколонизаторскую политику и пытается пересмотреть международно признанные границы, что особенно опасно для Африканского континента.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияКитайЧехия