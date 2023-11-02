Росія створює нову військову структуру в Африці після смерті Пригожина, - WSJ

Російська Федерація після смерті ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина працює над новою військовою структурою, яка візьме на себе розгалужені операції в Африці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

Хто замінить "вагнерівців"?

Як стверджує видання, "Вагнерівців" Росія планує замінити в Африці на інші приватні військові компанії, а саме - "Редут" та "Конвой". Компанії фінансуються друзями російського диктатора Володимира Путіна Геннадієм Тимченко та Аркадієм Роттенбергом.

Зокрема заступник міністра оборони Юнус-Бек Євкуров очолює структуру, яка несе відповідальність за операції Російської Федерації на території континенту, а контролює діяльність - чиновник ГРУ Андрій Аверʼянов.

Зазначається, що заступник міністра оборони Євкуров відвідав Лівію, Буркіна-Фасо, Малі та Центральноафриканську Республіку ще наприкінці серпня. Зокрема на кадрах поїздок можна було побачити Аверʼянова й командира "Редут" Костянтина Мірзаянця. Костянтин Пікалов, який раніше керував військовими операціями "вагнерівців" в Африці - очолює "конвой".

Російські найманці працюють в багатьох країнах Африки:

Судані;

Малі;

Лівії;

Мозамбіку.

Про російський вплив в Африці заговорили після 2014 року, коли проти країни почали запроваджувати перші санкції. Континент виявився особливо важливими для оборонного сектора Росії, якого позбавили багатьох контрактів у світі. Ще до 2013 року частка російської зброї в Африці коливалася в межах 11—25%, а вже після 2017 року - зросла до понад 40%. Станом на 2020 рік половина імпортованої зброї Африкою була російською.

Зокрема ще одним важелем впливу є енергетики. Майже 600 млн африканців не мають постійного доступу до електроенергії. Посухи й інші катаклізми лише погіршують їх становище. З 2019 року Алжир, Гана, Замбія, Нігерія, Руанда зробили ставку на російську ядерну енергію. Зокрема країна-терорист пообіцяла їм з часом збудувати декілька атомних електростанцій.

Смерть Пригожина

23 серпня у Тверській області розбився бізнес-джет. Пізніше з'ясувалось, що серед пасажирів літака був ватажок "вагнерівців" Євгеній Пригожин, командири та бійці його ПВК.

Через декілька днів Слідчий комітет РФ офіційно підтвердив загибель ватажка "Вагнера" Пригожина в авіакатастрофі. Вже 29 серпня його пресслужба заявила про поховання найманця на Прохорівському кладовищі у Санкт-Петербурзі. Прощання нібито пройшло у закритому форматі.