Мішель розкритикував РФ за безкоштовне постачання зерна до Африки: жахливий цинізм

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Ради ЄС.

"Росія в пародії на щедрість пропонує африканським країнам 1 млн тонн зерна. Який цинізм і презирство до африканських країн, коли ми знаємо, що за Чорноморською угодою на сьогоднішній день експортовано понад 30 млн тонн, здебільшого до найбільш вразливих країн", - заявив він.

При цьому Мішель додав, що маршрути солідарності, альтернативні маршрути, розроблені ЄС, які вже дозволили експортувати 40 млн тонн зерна.

"Пропонується 1 млн тонн - ніби це подарунок. Це абсолютно жахливий цинізм. З іншого боку, є ті, хто дійсно бореться за те, щоб прийти на допомогу найбільш тендітному і вразливому населенню", - заявив глава Ради ЄС.

Зернова "угода"

Після виходу з угоди Росія неодноразово обстрілювала українські порти і зернові склади, що спричинило хвилю звинувачень з боку України і Заходу в тому, що вона використовує продовольство як зброю війни, а світові ціни на зерно знову зросли.

При цьому російський диктатор Володимир Путін використовував саміт Росія-Африка, що проходив у Санкт-Петербурзі наприкінці липня, щоб спробувати надати нового імпульсу зв'язкам країн. Зокрема, він пообіцяв безкоштовно доставити російське зерно протягом найближчих кількох місяців шести країнам-учасницям саміту.

У той же час президент Зімбабве Еммерсон Мнангагва відповів, що Хараре не відчуває браку продовольства.

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