Європа знає, як відповідати терористам? Подоляк нагадав про злочини Росії
Росія має "чотири аргументи" для світу, серед яких холод, голод та інше. Європа повинна навчитись відповідати терористам так, як це робить Україна.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.
За словами Подоляка, єдиними аргументами Росії для світу, є:
- холод - удари по енергетиці;
- голод - продовольчий шантаж;
- терор - запуск іранських "Шахедів" у центр міського кварталу;
- смерть - показові вбивства цивільних.
"Україна знає, як відповідати терористам. Чи знає Європа?", - пише Подоляк.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними Білого дому, іранські військові прибули в Крим для допомоги росіянам з дронами.
Тим часом СБУ заявила про відкриття кримінального провадження щодо допомоги Ірану Росії дронами-камікадзе й балістичними ракетами.
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