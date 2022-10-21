ua ru
Пт, 21 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Європа знає, як відповідати терористам? Подоляк нагадав про злочини Росії

Новость на русском →
П'ятниця 21 жовтня 2022 12:33
Європа знає, як відповідати терористам? Подоляк нагадав про злочини Росії Фото: Михайло Подоляк, радник глави Офісу президента (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Росія має "чотири аргументи" для світу, серед яких холод, голод та інше. Європа повинна навчитись відповідати терористам так, як це робить Україна.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

За словами Подоляка, єдиними аргументами Росії для світу, є:

  • холод - удари по енергетиці;
  • голод - продовольчий шантаж;
  • терор - запуск іранських "Шахедів" у центр міського кварталу;
  • смерть - показові вбивства цивільних.

"Україна знає, як відповідати терористам. Чи знає Європа?", - пише Подоляк.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними Білого дому, іранські військові прибули в Крим для допомоги росіянам з дронами.

Тим часом СБУ заявила про відкриття кримінального провадження щодо допомоги Ірану Росії дронами-камікадзе й балістичними ракетами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація
NEWS
"Укренерго" вводить контрольоване споживання електроенергії: список областей
"Укренерго" вводить контрольоване споживання електроенергії: список областей
DAILY
Денис "Кит" Прохоров: Якщо не буде України, вільної Білорусі теж не буде
Роман Чернишевкореспондент Денис "Кит" Прохоров: Якщо не буде України, вільної Білорусі теж не буде